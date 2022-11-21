"Наслаждайтесь!": В Катаре стартовал чемпионат мира

После 12 лет подготовки, на фоне непрекращающейся критики первый чемпионат мира по футболу на Ближнем Востоке официально стартовал.

Над стадионом "Эль-Байт", в виде шатра с отсылкой к полукочевому прошлому катарцев, посреди пустыни вспыхнули фейерверки.

В преддверии матча открытия канал Euronews побеседовал с легендами спорта на церемонии вручения наград Globe Soccer в Дубае.

Уэйн Руни, бывший игрок сборной Англии:

— Наслаждайтесь, ведь это же Кубок мира! Это огромная честь, какую бы страну ты ни представлял, играть на чемпионате мира, и главное, чтобы ты наслаждался этим. Я уверен, что нас всех ждет великолепное зрелище.

Ромарио, бывший игрок сборной Бразилии:

— Прежде всего, они должны получать удовольствие, и удачи всем игрокам, принимающим участие, потому что чемпионат мира - это уникальное событие, которое бывает только раз в 4 года.

Правда насладиться первой игрой сборной местному населению вряд ли удалось. Катар стал первой в истории, с 2006 года, командой страны-хозяйки чемпионата мира, проигравшей в матче открытия. Победу праздновал Эквадор - 2:0.

Аадель Халим, Euronews:

На Фестивале болельщиков FIFA в самом центре Дохи царила потрясающая атмосфера. Если вы находитесь в Катаре, но у вас нет билета на матч, это лучшее место — где сталкиваются футбол, музыка и различные культуры — на протяжении всего месячного турнира.

Это то место, где собираются болельщики со всего мира, чтобы продемонстрировать свою национальную гордость — тысячи людей не пропустили, поскольку за несколько часов до начала матча вместимость площадки достигла 40 тысяч человек. Если это хоть немного свидетельствует о том, какого неистовства болельщиков мы можем ожидать, то нас ждет захватывающее начало в борьбе за Кубок мира Катар 2022.