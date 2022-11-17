COP27: "Не осталось ни времени, ни денег, ни терпения"

До завершения саммита COP27 в Египте остаётся меньше двух суток, а всеобъемлющего соглашения, которое устроило бы большинство стран, до сих пор нет. Генеральный секретарь ООН призвал стороны ускорить поиски решения. Но многие уже высказывают разочарование встречей — в первую очередь те страны, которые считают, что изменения климата грозят самому их существованию. Так, островное государство Вануату в тихом океане при дальнейшем повышении уровня моря может попросту исчезнуть.

Ральф Регенвану, министр по вопросам изменения климата Вануату:

"У нас нет времени, у нас нет денег, и у нас кончилось терпение. На этой встрече мы должны создать механизм компенсации потерь и ущерба. Создание такого фонда и определит успех или неудачу этих переговоров".

Участники конференции тепло приветствовали избранного президента Бразилии Лулу да Силву — от него ожидают, что он изменит экологическую политику, за которую его предшественника подвергали серьёзной критике.

Луис Инасио Лула да Силва, избранный президент Бразилии:

"ООН должна измениться, ООН не может оставаться на стороне стран, которые выиграли Вторую мировую. Нам нужно, чтобы в Совете Безопасности были африканские, южноамериканские, азиатские страны".

Один из самых спорных вопросов — создание фонда, компенсирующего развивающимся странам климатический ущерб, который был нанесён не по их вине.

Представители Евросюза, которые долго смотрели на такую идею скептически, в этот раз заявляют, что готовы взять на себя новые обязательства.

Франс Тиммерманс, зам.председателя Еврокомиссии:

"Наиболее уязвимым странам срочно нужны эти деньги. И если мы увязнем в бесконечных дискуссиях о том, в какой форме это должно быть сделано, то это им ничем не поможет".

При этом у климатических активистов ожидания от саммита изначально были невелики. Например, Грета Тунберг в Египет не поехала, назвав встречу "гринвошингом" — то есть использованием климатической тематики для улучшения собственного имиджа, а не для решения реальных задач.