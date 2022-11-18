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Украина

Более 10 млн украинцев остались без света

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 Euronews
В Киеве выпал первый снег. 17 ноября 2022 года
В Киеве выпал первый снег. 17 ноября 2022 года   -   Авторское право  Andrew Kravchenko/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Россия продолжает подвергать массированным ударам важнейшие объекты инфраструктуры Украины. Власти заявляют, что энергосистема страны в результате обстрелов претерпела беспрецедентные разрушения.

В четверг без электричества осталась почти треть населения.

Ликвидация последствий очередного ракетного удара по Украине продолжается весь день. Снова произошли аварийные отключения электроэнергии в дополнение к плановым. На данный момент более 10 миллионов украинцев остаются без электричества
Владимир Зеленский
президент Украины

Ситуацию усугубляет приход зимы — накануне в Киеве и других частях Украины выпал первый снег. Но жители столицы продолжают сохранять бодрость духа, несмотря на сложившиеся обстоятельства.

Наталья, жительница Киева:

— Я знаю, что сила веры настолько у нас сильна, что мы это переживем, мы справимся. Оно чувствуется... Глупо отрицать, что это не чувствуется. И глупо отрицать опасения, что, чем дальше - тем холоднее, тем больше рисков, что зима в Киеве будет, мягка скажем, сложная. Но мы справимся, нет сомнений, что мы справимся.

В Херсоне, где сложилась наиболее тяжелая гуманитарная ситуация после отхода российских войск, волонтеры раздают местным жителям продукты питания, одеяла и другие предметы первой необходимости.

Надежда, жительница Херсона:

— Мы же продержались сколько месяцев, 9 месяцев почти продержались. Думаем, продержимся и зиму. Главное, чтобы свет дали.

Тем временем МАГАТЭ приняло третью резолюцию, призывающую Кремль "немедленно прекратить все действия" на украинских ядерных объектах. С февраля Запорожская АЭС подвергалась обстрелам, ответственность за которые стороны возлагали друг на друга.

Также эксперты МАГАТЭ не нашли на трех проинспектированных объектах следов изготовления "грязной бомбы", в чем Москва обвиняла Киев.