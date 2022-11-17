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Украина

Украина подверглась новым массированным обстрелам России

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 Вероника Доваль
Скриншот видео взрыва в Днепре
Скриншот видео взрыва в Днепре   -   Авторское право  Офис президента Украины

Украина в четверг подверглась новым массированным авиаударам России, в результате которых, по данным украинских властей, погибли несколько человек. Одну из таких атак в Днепре заснял проезжавший мимо автомобилист. Как сообщается, в результате этого обстрела пострадали 14 человек.

Воздушная тревога была объявлена по всей стране. В Киеве погиб по меньшей мере один человек, света лишились тысячи домов. Люди укрывались от обстрелов в метро.

Тем временем в Польше продолжается расследование обстоятельств взрыва ракеты в одной из приграничных деревень. Польские власти считают, что она могла быть запущена украинской системой ПВО при попытке перехватить российскую ракету. В результате инцидента погибли два человека. На месте падения ракеты работает польско-американская следственная группа. По словам польских чиновников, доступ к месту взрыва, скорее всего, будет предоставлен и украинским специалистам.