Первый снег в Украине: без света и отопления

Многие украинцы встретили первый снег без света, отопления, воды и связи. Киевляне, одесситы и жители других городов вынуждены приспосабливаться к расписанию отключений и жить при свечах.

В интервью BBC глава крупнейшей частной энергетической компании Украины "ДТЭК" призвал сограждан задуматься о том, чтобы перезимовать за рубежом. По его словам, это поможет снизить нагрузку на энергосети и гарантировать электроснабжение госпиталям с ранеными солдатами.

Вот что говорит жительница Одессы Елена Зелена: "С каждым днём становится всё сложнее, потому что Россия бьёт по инфраструктуре. Моя мама живёт в другом городе, а я – в Одессе. Всё утро пыталась до неё дозвониться, чтобы сказать, что я жива, со мной всё нормально, но связи просто нет!"

С 10 октября Россия целенаправленно уничтожает объекты критической инфраструктуры соседнего государства. Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за обстрелов около половины объектов энергетической системы страны выведены из строя.