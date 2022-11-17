Перебои с электричеством в Молдавии

Массовые отключения электроэнергии, которые на этой неделе временно поразили несколько городов Молдавии, подчеркнули, насколько сильно российское вторжение в Украину влияет на беднейшую страну Европы. Молдаване остались без электричества во вторник, когда российские военные обстреляли объекты инфраструктуры на территории Украины, так как энергосети двух стран взаимосвязаны.

Михай Тирсу, директор Кишиневского технического университета: "Часть энергопотоков идет из Украины в Молдавию, из Молдавии в Украину. И когда поток исчезает на одном участке, перегружаются другие линии. Так система способна функционировать без сбоев. Но когда происходят массовые отключения на нескольких станциях, она отключается, потому что становится разбалансированной и в работу вступают системы защиты".

В октябре российская компания "Газпром" на треть сократила поставки газа в Молдавию, на котором работают ее электростанции. Президент Майя Санду назвала это политическим шантажом, попыткой цинично использовать трудности людей и заставить страну свернуть с пути к вступлению в ЕС.

Сейчас молдаване вынуждены больше экономить.

"Мы включаем отопление только ночью, вечером выключаем свет и смотрим телевизор в темноте. Чем больше мы это делаем, тем лучше для нашего энергопотребления и для наших карманов", - рассказывает житель Кишинева Валериу.

На прошлой неделе Молдавию посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сообщила, что Евросоюз выделит 250 миллионов евро, чтобы помочь этой бывшей советской республике справиться с энергетическим кризисом.