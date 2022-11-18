Российские источники и назначенные Москвой чиновники распространяют вопиющие призывы к насильственному усыновлению украинских детей российскими семьями.

Институт изучения войны сообщает, что влиятельные российские военные блогеры начали распространять документальный сериал, посвящённый нескольким украинским детям из Донбасса, которые были усыновлены российскими семьями.

В документальном сериале говорится, что российские власти, по их словам, эвакуировали более 150 тыс. детей из Донбасса только за 2022 г. Уполномоченная по правам ребенка в Российской Федерации регулярно выступает за депортацию и усыновление украинских детей и сама усыновила ребенка из Мариуполя.

Программы принудительного усыновления и депортация детей под видом отдыха и реабилитации, вероятно, составляют основу российской масштабной кампании по депопуляции.

По данным Национального информационного бюро Украины, более 11 тысяч 200 детей были депортированы, - эти данные основаны на сообщениях родителей о розыске ребёнка. Но точное число выяснить очень сложно.

Госсекретарь США заявил в июле: "Данные из различных источников, включая правительство России, указывают на том, что российские власти допросили, задержали и насильно депортировали из своих домов в Россию до 1,6 миллиона украинских граждан, включая 260 000 детей - часто в отдалённые регионы на Дальнем Востоке".

Президент Украины говорил летом, что в общей сложности 2 миллиона украинцев были депортированы в Россию. И это без учета последствий успешных контрнаступательных операций Украины в Харьковской и Херсонской областях осенью этого года.