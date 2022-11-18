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Украина

Приход зимы осложняет жизнь украинцев

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 Euronews
Раздача гуманитарной помощи в Херсоне
Раздача гуманитарной помощи в Херсоне   -   Авторское право  Bernat Armangue/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

На фоне первых снегопадов Киев обращается к Европе и США с просьбами о поставках запчастей и оборудования для энергетической инфраструктуры. Из-за непрекращающихся массовых обстрелов со стороны России Украина просто не успевает ремонтировать и восстанавливать разрушенное.

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины:

"К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской критичной инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения и лишая его зимой света, водоснабжения, тепла и связи".

Среди десятка миллионов украинцев, оставшихся без света — жители Херсона. Кроме того, в недавно освобождённом городе не работает водопровод. Украинское телевидение демонстрирует кадры раздачи продовольственной помощи, одежды и предметов первой необходимости.

В то же время аналитики считают, что освобождение Херсона позволяет командованию вооружённых сил Украины задуматься о крымском направлении. По данным Генштаба ВСУ, российские войска возводят укрепления не только на левом берегу Днепра и к северу от Крыма, но уже и на самом полуострове.

На востоке Украины продолжаются тяжёлые бои в районе Бахмута, который российские войска безуспешно пытаются взять уже несколько месяцев. По заявлениям западных аналитиков, туда могут быть переброшены российские части и подразделения, отступившие с правого берега Днепра.