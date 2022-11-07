Война в Украине: тысячи детей депортированы в РФ

Ключевые кремлевские чиновники начали коллективно смягчать риторику, об этом заявляет Институт изучения войны. Составители доклада отмечают, что ядерные угрозы Кремля не смогли подорвать волю политиков и общества к тому, чтобы дальше противостоять российскому вторжению, так как же как и российские удары по украинской гражданской инфраструктуре, который продолжают создавать все больше экономических и гуманитарных проблем для Украины.

По данным Укрэнерго, запланированные отключения электричества в понедельник затронули семь областей Украины — Черниговскую, Черкасскую, Житомирскую, Сумскую, Харьковскую, Полтавскую и Киевскую, в том числе и столицу Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не может исключить полного блэкаута в городе пока Россия продолжает свою кампанию по нанесению ударов по энергетической инфраструктуре. Он предупредил: "В случае наихудшего сценария, если у вас есть родственники либо друзья вне Киева, где есть автономное водоснабжение и отопление, пожалуйста, учитывать возможность остаться там на время.

Впервые с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в феврале, оккупированный Херсон остался без электроэнергии.

Российские силы продолжили организовывать оборонительные позиции на западном берегу Днепра и продолжили проводить насильственную эвакуацию из Херсонской области. Сообщается, что 80% местных жителей были перемещены.

Назначенные Россией представители оккупационной администрации продолжили насильно перевозить украинских детей из оккупированных районов Украины в Россию под предлогом так называемых "каникул". Уже более 10 500 детей были депортированы из Украины.