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Россия

Власти РФ признали, что вывозят в Россию украинских детей

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 Euronews
Вывезенные из Херсона украинцы прибыли в Анапу. 25 октября 2022.
Вывезенные из Херсона украинцы прибыли в Анапу. 25 октября 2022.   -   Авторское право  AP Photo

Российские власти признали, что вывозят украинских детей из зон боевых действий в Россию для усыновления. В Москве утверждают, что речь идет о двух тысячах несовершеннолетних из детских домов и называют происходящее "эвакуацией".

В среду уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на пресс-конференции рассказала, что взяла одного из вывезенных из Мариуполя детей к себе. По её словам, российские семьи в 16 регионах страны усыновили уже 350 детей из Донбасса.

Как отмечают в американском Институте изучения войны, усыновления такого рода незаконны и могут считаться нарушением Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.