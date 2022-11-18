Приговор по MH17: "Мы добились справедливости"

Родные жертв и эксперты положительно отреагировали на пожизненный приговор трем из четырех обвиняемых по делу о сбитом в небе над Донбассом малазийском Boeing 777 в 2014 году. В результате чего погибли 298 человек — в основном граждане Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Пит Плоег, глава Фонда авиакатастрофы MH17:

— Я считаю, что это хорошо сбалансированный приговор, во многом он говорит о вовлеченности российского государства. Также он сбалансирован, потому что один из подозреваемых получил оправдательный приговор, а другие максимально возможное наказание. Это был справедливый суд. Это было хорошо сбалансированное и хорошо продуманное судебное решение. Мы хотели добиться справедливости, и мы ее добились.

Съехавшиеся со всего мира родственники жертв не могли сдержать своего облегчения после долгих лет ожидания приговора.

Риа ван дер Стин, родственница жертв MH17:

— Я очень, очень счастлива. И когда я ехала сюда утром, я уже чувствовала, я знала. Всю неделю внутри было такое радостное предвкушение, что их признают виновными. Поэтому, да, на данный момент ничего лучше быть не может.

К пожизненному заключению были приговорены россияне Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Никто из них в суд не явился.

Четвертый обвиняемый, гражданин России Олег Пулатов согласился сотрудничать через адвокатов. Его причастность к инциденту суду доказать не удалось, он был оправдан.