MH17: Нидерланды и Австралия подали жалобу на Россию в ИКАО

Нидерланды и Австралия подали совместную жалобу на Россию в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении малайзийского Boieng (рейс MH17) в 2014 году на востоке Украины.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что власти будут использовать все доступные средства для того, чтобы привлечь Россию к ответственности.

При этом размер возможной компенсации, запрашиваемой двумя странами, не уточняется.

Это дело, наше дело, твердо основано на выводах и доказательствах совместной следственной группы, состоящей из следственных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, а также Совета по вопросам безопасности Нидерландов. Эти выводы и доказательства ясно показывают, что в действиях, приведших к запуску ракеты, сбившей рейс MH17, виновна Российская Федерация. Недавнее вторжение России на Украину, которое мы последовательно осуждаем самым решительным образом, усиливает необходимость призвать Россию к ответу за ее вопиющие международные действия Марис Пейн министр иностранных дел Австралии

Пассажирский боинг 777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе, в результате чего погибли 298 человек.

По данным международного расследования, он был сбит ракетой, доставленной с российской военной базы в район боевых действий на востоке Украины.

Москва все обвинения отвергает, отмечая, что международные следователи отстранили ее от полноценного участия в совместной следственной группе, отведя российским усилиям лишь второстепенную роль.