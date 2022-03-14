MH17: Нидерланды и Австралия подали жалобу на Россию в ИКАО

MH17: Нидерланды и Австралия подали жалобу на Россию в ИКАОКомментарии
Нидерланды и Австралия подали совместную жалобу на Россию в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении малайзийского Boieng (рейс MH17) в 2014 году на востоке Украины.
Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что власти будут использовать все доступные средства для того, чтобы привлечь Россию к ответственности.
При этом размер возможной компенсации, запрашиваемой двумя странами, не уточняется.
Пассажирский боинг 777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе, в результате чего погибли 298 человек.
По данным международного расследования, он был сбит ракетой, доставленной с российской военной базы в район боевых действий на востоке Украины.
Москва все обвинения отвергает, отмечая, что международные следователи отстранили ее от полноценного участия в совместной следственной группе, отведя российским усилиям лишь второстепенную роль.