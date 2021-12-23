Родственники жертв катастрофы МН17: "Пожизненное заключение - справедливый вердикт

Родственники погибших в результате крушения рейса MH17 в небе над Донбассом, говорят, что удовлетворены позицией прокуратуры Нидерландов, которая требует пожизненного заключения для четырех обвиняемых по делу о гибели малайзийского "Боинга".

В причастности к катастрофе самолета обвиняются трое россиян и один украинец. Никто из них не присутствовал на суде.

Пит Плоег, родственник жертвы катастрофы: "Для этого преступления подходит только один приговор. Самолет, в котором находились 298 невинных людей, был сбит. Так что существует единственный соответствующий вердикт - пожизненное заключение. Мы надеялись на это. Теперь дело за судом".

MH17 направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибшие пассажиры были гражданами 10 государств.

Антон Котте, родственник жертвы катастрофы: "На борту этого самолета находились 80 детей. От одного года и старше... У них впереди была целая жизнь. Их больше нет. Это невероятно. Невероятно и ужасно. Так что я очень доволен сегодняшним итогом".

Трагедия разыгралась 17 июля 2014 года. По версии прокуратуры Нидерландов, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", доставленного на территорию ДНР из России.

МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского "Боинга" голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоки.