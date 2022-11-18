Иран: протестующие подожгли дом-музей аятоллы Хомейни

Группа протестующих подожгла дом-музей лидера исламской революции аятоллы Рухоллы Хомейни. Эту акцию западные СМИ назвали в высшей степени символичной. Насколько сильно пострадало здание, расположенное к югу от Тегерана, неизвестно.

В Иране вот уже третий месяц не прекращаются антиправительственные демонстрации. На этой неделе демонстрации прошли во многих иранских городах: так активисты отметили трехлетнюю годовщину жестокого подавления протестов против высоких цен на топливо.

За время столкновений протестующих с полицией погибли сотни людей. Среди убитых в последние дни был девятилетний мальчик. Волна возмущения поднялась в Иране после смерти женщины, задержанной полицией за то, что она якобы нарушила правила ношения головного платка.

В попытке покончить с массовыми акциями власти уже приговорили к высшей мере наказания нескольких участников демонстраций.