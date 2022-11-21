Иранцы не стали петь гимн, англичане преклонили колено

Жест солидарности с протестующими против режима мулл: одиннадцать игроков сборной Ирана воздержались от исполнения гимна своей страны перед матчем с Англией.В свою очередь, игроки "Трёх львов" встали на колено в защиту прав человека.

С момента приезда в Катар иранские футболисты избегали вопросов о ситуации на родине, где власти жестко подавляют протесты, вспыхнувшие после гибели Махсы Амини.

Многие болельщики, собравшиеся на стадионе "Халифа" в Дохе, освистали гимн исламской республики.

"Я приехал сюда, чтобы услышать голос иранцев, чтобы мир услышал наш лозунг: "Женщины, жизнь, свобода", – говорит один из иранцев, пришедших на матч.

Перед встречей, которая завершилась победой англичан 6:2, капитан иранцев Эхсан Хаджсафи выразил соболезнования семьям погибших и заявил о солидарности игроков.

Тем не менее в Иране, где шестеро манифестантов уже приговорены к смертной казни, многие критикуют футболистов за недостаточную поддержку протестующих. AFP сообщает, что перед гигантским экраном возле Национальной библиотеки в Тегеране собрались всего около 200 человек. Один из фанатов заявил журналистам: "Я всегда поддерживал национальную команду, но не в этот раз, ведь игроки не поддержали народ. В этот раз я не расстроился из-за поражения".

По информации Reuters, иранское гостелевидение прервало трансляцию матча своей сборной.