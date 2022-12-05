Полицию нравов упразднили, протесты продолжаются

Массовые протесты в Иране не прекращаются, несмотря на решение духовных властей страны упразднить полицию нравов. В то же время иранское руководство отказывается отменять обязательное ношение женских головных платков, к чему также призывают протестующие; за два месяца протестов, вызванных гибелью Махсы Амини, требования манифестантов стали весьма серьёзными.

"Люди призывают не только к тому, чтобы покончить с полицией нравов, но и к тому, чтобы покончить со всей этой системой. Одно из требований, действительно, — отмена обязательного ношения хиджаба; но главное требование — избавиться от этой системы".

Власти страны тем не менее пользуются поддержкой значительной части населения. Они проводят свои манифестации, осуждая насилие, к которому приводят акции протеста.

"Полиция нравов должна существовать, и она должна действовать в соответствии с исламской этикой и таким подходом, который одобрил бы 12-й имам Заман. Нельзя доказывать свою точку зрения, свою позицию с помощью подобного насилия".

Президент Ирана Эбрахим Раиси накануне подчеркнул, что исламские основы закреплены в конституции страны, но возможно найти способы "более мягкого правоприменения".