English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Иран

Полицию нравов упразднили, протесты продолжаются

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Светские власти Ирана обещают искать формы "более мягкого правоприменения"
Светские власти Ирана обещают искать формы "более мягкого правоприменения"   -   Авторское право  AP Photo/Middle East Images, File

Массовые протесты в Иране не прекращаются, несмотря на решение духовных властей страны упразднить полицию нравов. В то же время иранское руководство отказывается отменять обязательное ношение женских головных платков, к чему также призывают протестующие; за два месяца протестов, вызванных гибелью Махсы Амини, требования манифестантов стали весьма серьёзными.

"Люди призывают не только к тому, чтобы покончить с полицией нравов, но и к тому, чтобы покончить со всей этой системой. Одно из требований, действительно, — отмена обязательного ношения хиджаба; но главное требование — избавиться от этой системы".

Власти страны тем не менее пользуются поддержкой значительной части населения. Они проводят свои манифестации, осуждая насилие, к которому приводят акции протеста.

"Полиция нравов должна существовать, и она должна действовать в соответствии с исламской этикой и таким подходом, который одобрил бы 12-й имам Заман. Нельзя доказывать свою точку зрения, свою позицию с помощью подобного насилия".

Президент Ирана Эбрахим Раиси накануне подчеркнул, что исламские основы закреплены в конституции страны, но возможно найти способы "более мягкого правоприменения".