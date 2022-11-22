Протесты в Иране не прекращаются уже больше двух месяцев

Протесты в Иране не прекращаются уже больше двух месяцевКомментарии
Euronews
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На видео, распространенном в Иране, тысячи скорбящих на похоронах 16-летнего подростка, принимавшего участие в протестах и названного "мучеником Кудристана".
Накануне в городе Джаванруд на западе страны в стычках с силами безопасности погибли пятеро демонстрантов.
Иран охвачен антиправительственными протестами после смерти Махсы Амини, курдской девушки, задержанной в Тегеране сотрудниками полиции нравов.
Продолжающиеся демонстрации ознаменовали собой крупнейший вызов иранскому режиму за последнее десятилетие. По данным правозащитников, по меньшей мере 426 человек были убиты и более 17 400 арестованы.
Иранские власти жестко ограничивают освещение протестов в СМИ, как и доступ в Интернет, что затрудняет подтверждение деталей беспорядков.