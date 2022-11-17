Польша укрепляет военные силы на границе с Украиной

Польша укрепляет свои военные силы на границе с Украиной после падения ракеты на востоке страны, унесшего жизни двух человек.

Хотя НАТО утверждает, что доказательства указывают на вероятность того, что произошедшее - результат работы ПВО Украины, реакция Польши отражает страх перед распространением войны на ее территорию.

В ходе последнего заседания по Украине члены Совета Безопасности ООН подчеркнули необходимость предотвращения эскалации.

Риски потенциально катастрофического распространения конфликта остаются слишком реальными. Вчерашний инцидент в Польше вблизи украинской границы стал пугающим напоминанием об абсолютной необходимости предотвращения любой дальнейшей эскалации Розмари ДиКарло заместитель Генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства

Для стран, граничащих с Украиной, существует несколько рисков. Один из них — шальные ракеты, что, по всей видимости, и произошло в Польше, другой — преднамеренный удар по члену НАТО, который приведет к прямому конфликту между альянсом и Россией, и третий — экономический.

Люди были убиты на территории Польши, а это значит, что если у соседа идет война, то твоя собственная страна не в безопасности" [...] "Во время вчерашней бомбардировки была прервана подача газа из Украины в Венгрию Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Владимир Зеленский по-прежнему убежден, что ракета была не украинской, и требует "немедленного доступа" к месту происшествия, чтобы установить, как он говорит, "все детали, каждый факт".

При этом глава Белого дома Джо Байден не счел слова президента Украины доказательством принадлежности ракеты России.

В свою очередь Москва отрицает нацеливание ракет в радиусе 35 км от украинско-польской границы и обвиняет Киев в попытке эскалации войны.