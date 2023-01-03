Польша закажет автоматы, опробованные ВСУ

Польские вооружённые силы закажут ещё 70 тысяч автоматов Grot собственного производства.

Его начали разрабатывать в 2007 году для замены "Калашникова", в том числе собственных польских модификаций под патрон НАТО. Предсерийные "Гроты" критиковали за низкую надёжность.

Сегодня конструкторы и военные утверждают, что от "детских болезней" избавились, а решение закупить новую крупную партию принято в том числе по опыту ВСУ: Варшава в прошлом году отправила Киеву неназванное количество автоматов.

Мариуш Блащак, министр обороны Польши:

"Эти автоматы завоевали признание со стороны солдат польских вооружённых сил, а также солдат украинских войск. Эта конструкция подвергалась критике, но в итоге доказала свою пригодность, показала себя в бою, то есть важнейший экзамен автомат Grot сдал".

Хвалят Grot за удобство и модульность: заменой ствола и других элементов автомат можно превратить в пулемёт или, наоборот, в укороченное оружие самообороны, а кроме того его можно легко переделать для левшей. Теперь фабрика в Радоме даже намерена выйти на рынок и конкурировать с немецкими и бельгийскими производителями.