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Польша

Франция поставит Польше спутники наблюдения

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 Euronews
Министры обороны Польши и Франции подписали соглашение о поставке спутников наблюдения
Министры обороны Польши и Франции подписали соглашение о поставке спутников наблюдения   -   Авторское право  скриншот из видео PLTVP через EBU

Париж поставит Варшаве два спутника наблюдения и наземную станцию для обработки изображений.

Как утверждается, благодаря им можно будет получать разведывательные данные с точностью до 30 см, а совместная работа по управлению позволит получать изображения гораздо большей площади Земли, чем это возможно в случае одной страны.

Соглашение было подписано в ходе визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Польшу. Общая сумма контракта составляет около 575 млн евро, запуск спутников планируют к 2027 году.