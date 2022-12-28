Франция поставит Польше спутники наблюдения

Париж поставит Варшаве два спутника наблюдения и наземную станцию для обработки изображений.

Как утверждается, благодаря им можно будет получать разведывательные данные с точностью до 30 см, а совместная работа по управлению позволит получать изображения гораздо большей площади Земли, чем это возможно в случае одной страны.

Соглашение было подписано в ходе визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Польшу. Общая сумма контракта составляет около 575 млн евро, запуск спутников планируют к 2027 году.