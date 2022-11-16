Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" возобновились

Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновлены под низким давлением, вместе с тем усилия по полному восстановлению нормальной работы нефтепровода продолжаются. Об этом в среду, на следующий день после отключения, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии: "Пострадал не сам нефтепровод, а один из элементов инфраструктуры, который его использовал. Восстановить его, очевидно, проще, чем если бы был поврежден нефтепровод. Так что вполне вероятно, что в краткосрочной перспективе мы сможем возобновить поставки по трубопроводу".

По данным венгерских властей, работа нефтепровода была прервана из-за повреждения трансформаторной станции в результате российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Однако эта остановка, по словам Сийярто, не вызвала угрозы энергетической безопасности Венгрии.

Накануне премьер-министр Виктор Орбан созвал в связи с инцидентом, а также на фоне взрыва ракеты в Польше, заседание Совета обороны страны, по итогам которого было заявлено, что в Венгрии созданы достаточные запасы сырья. В то же время в Будапеште внимательно следят за развитием событий.