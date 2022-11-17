Крупный пожар в Секторе Газа

Крупный пожар в Секторе ГазаКомментарии
Euronews
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По меньшей мере 21 человек, в том числе семеро детей, стали жертвами крупного пожара в Секторе Газа. В четверг вечером загорелся трёхэтажный дом в лагере беженцев Джабалия на севере территории.
Несколько человек удалось спасти из горящего здания. На месте трагедии пожарным помогали местные жители.
Причина возгорания пока не установлена. Местные власти не исключают, что в жилом доме могли храниться большие запасы горючего.
Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал произошедшее национальной трагедией и объявил пятницу днём траура по погибшим.