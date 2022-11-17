Крупный пожар в Секторе Газа

По меньшей мере 21 человек, в том числе семеро детей, стали жертвами крупного пожара в Секторе Газа. В четверг вечером загорелся трёхэтажный дом в лагере беженцев Джабалия на севере территории.

Несколько человек удалось спасти из горящего здания. На месте трагедии пожарным помогали местные жители.

Причина возгорания пока не установлена. Местные власти не исключают, что в жилом доме могли храниться большие запасы горючего.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал произошедшее национальной трагедией и объявил пятницу днём траура по погибшим.