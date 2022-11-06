В Костроме траур по жертвам пожара в ночном клубе

Понедельник объявлен в Костроме днём траура по жертвам пожара в клубе «Полигон». В ночь на субботу там погибли 13 человек, ещё девять пострадали. После ЧП жители Костромы приносят цветы к выгоревшему зданию развлекательного комплекса:

— Я сегодня ночь не спала. Это страшное событие для Костромы: такой смертью погибли люди. Это страшно. Я не просто остаться дома и не прийти сюда.

Пожару в ночном клубе, по предварительным данным, предшествовала массовая драка между посетителями. После возгорания из здания эвакуировали более 200 человек, была давка.

Произошедшее стало основанием для уголовного дела по статьям о нарушении правил безопасности, халатности и причинении смерти по неосторожности. Задержан один из посетителей, который, по версии правоохранительных органов, во время конфликта выстрелил сигнальной ракетой, что и стало причиной пожара.

В воскресенье суд санкционировал арест директора компании, ответственной за организацию работы ночного клуба.