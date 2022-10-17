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Иран

Возросло число жертв пожара в тегеранской тюрьме "Эвин"

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 Ирина Шелудкова
Спутниковый снимок района тюрьмы "Эвин"
Спутниковый снимок района тюрьмы "Эвин"   -   Авторское право  Planet Labs PBC via AP

Жертвами пожара в тегеранской тюрьме "Эвин", где содержатся сотни политзаключенных, стали восемь человек —  в больнице скончались четверо пострадавших. Ранения получили свыше 60 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Управления судебными органами Ирана. По официальным данным, в субботу вечером огонь вспыхнул в швейном цехе тюрьмы в результате конфликта и беспорядков, все погибшие отбывали наказание за воровство.

В соцсетях распространяются видео, на которых слышны выкрики "Смерть диктатору!", а также звуки выстрелов и взрывов.

Информационное агенство Associated Press проанализировало спутниковые снимки, сделанные в воскресенье компанией Planet Labs PBC. На полученных фотографиях заметно, что сгорела крыша большого здания, которое входит в комплекс северной части тюрьмы "Эвин". 

Власти Ирана утверждают, что произошедшее не связано с не утихающими в стране антиправительственными протестами. 

Евросоюз ввел санкции против 11 физических и 4 юридических лиц Ирана, включая иранскую "полицию нравов". 

По данным правозащитников, с начала демонстраций погибли свыше 120 человек. Для подавления мирных выступлений силы безопасности применяют огнестрельное оружие.