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Турция

Восемь детей погибли в результате пожара в турецком городе Бурса

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 Михаил Саленков
Дом в Бурсе, где произошел пожар
Дом в Бурсе, где произошел пожар   -   Авторское право  Screenshot Anadolu

Девять сирийцев, в том числе 8 детей в возрасте от одного до двенадцати лет, погибли в Бурсе, крупном городе на северо-западе Турции, в результате пожара, вспыхнувшего во вторник вечером в их квартире.

По предварительным данным, причиной возгорания стало несоблюдение правил безопасности при обращении с газовой плитой. После того как пожар был потушен, в квартире были обнаружены тела женщины, ее шестерых детей и двоих племянников.

Как сообщают турецкие СМИ, отец погибших детей и трое соседей госпитализированы.