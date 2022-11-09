Восемь детей погибли в результате пожара в турецком городе Бурса

Девять сирийцев, в том числе 8 детей в возрасте от одного до двенадцати лет, погибли в Бурсе, крупном городе на северо-западе Турции, в результате пожара, вспыхнувшего во вторник вечером в их квартире.

По предварительным данным, причиной возгорания стало несоблюдение правил безопасности при обращении с газовой плитой. После того как пожар был потушен, в квартире были обнаружены тела женщины, ее шестерых детей и двоих племянников.

Как сообщают турецкие СМИ, отец погибших детей и трое соседей госпитализированы.