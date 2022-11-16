Российские и украинские беженцы меняют повседневную жизнь Сербии

Массовая миграция россиян и украинцев все сильнее ощущается в повседневной жизни Сербии. За девять месяцев сюда бежали около 20 тысяч украинцев, и более 100 тысяч россиян зарегистрировались на временное пребывание. Они оказывают влияние на демографическую ситуацию, рынок труда и недвижимости.

"Я приехала в Сербию 20 марта. В данный момент я не работаю, потому что очень сложно найти работу. Мне здесь нравится, люди нас хорошо приняли", - говорит Таня Вукас из Чернигова.

Илья Сечанов приехал в Сербию из России в начале марта. Он часто проводит время в этом белградском кафе, хозяин которого и официант тоже из России. Он - типичный представитель новой волны российских мигрантов - молодых, образованных людей, зачастую работающих в сфере IT.

"В этом городе огромные возможности, очень много ниш, которые не заполнены, по сравнению с Россией", - говорит Илья.

Из-за наплыва мигрантов резко вырос спрос на квартиры в центральных районах Белграда, а с ним - и цены. Агенты по недвижимости говорят, что доля россиян, снимающих жилье в Белграде, за последнее время выросла почти вдвое.

Никола Кобич, агентство недвижимости "Ситиэксперт":"Они очень требовательны: жилье должно быть полностью оборудовано, иметь хорошую бытовую технику, быстрый интернет, - все, что нужно для приятной и комфортной жизни. Для них также очень важно местоположение".

В этом учебном году в сербские школы пошли более 60 учеников из Украины и более 500 из России. Для них даже пришлось адаптировать школьную программу. Несмотря на то, что одни имеют статус беженцев, а другие - иностранных граждан, занятия для них проходят одинаково.