Массированные ракетные удары по Украине

По меньшей мере один человек погиб в результате новых массированных российских ударов по Киеву. Представители городской администрации заявляют, что над городом сбиты четыре ракеты, отмечены два попадания в жилые дома. Половина города, по данным мэрии, осталась без света.

Ранее воздушная тревога была объявлена практически на всей территории Украины: военные сообщили о массированном запуске ракет со стратегических бомбардировщиков из районов Волгограда и Астрахани. Всего речь идёт примерно о сотне ракет — больше, чем две недели назад.

В офисе президента Украины ситуацию назвали критической. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба назвал обстрелы "ответом России" на возможность мирных переговоров. Равно как и руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал массированную атаку России "ответом" на речь Владимира Зеленского на саммите "большой двадцатки".

На этом фоне сообщается, что оккупационные власти Новой Каховки, на левом берегу Днепра в Херсонской области, покинули город: из-за непрекращающихся обстрелов с украинской стороны.

В Москве заявляют о новых успехах на востоке: по данным Минобороны, российские войска заняли село Павловка в Донецкой области, и это, по сообщениям СМИ, открывает плацдарм для дальнейшего наступления.

Киев, в свою очередь, докладывает об освобождении всё новых населённых пунктов в Херсонской области, о возвращении туда беженцев и воссоединении семей.