Байден не верит в российский удар по Польше

Президент США Джо Байден назвал маловероятным российский удар по Польше и созвал экстренный саммит «Большой семёрки» и НАТО для обсуждения ситуации.

Президент США Джо Байден созвал экстренную встречу лидеров стран «Большой семёрки» и НАТО для обсуждения обстоятельства падения ракеты в Польше. Он пообещал полную поддержку Варшаве в расследовании происшествия, но при этом назвал маловероятной версию о том, что это была российская ракета, и призвал во всём разобраться.

Я хочу быть уверенным, что нам удастся выяснить точно, что же произошло. Конечно, мы выражаем глубокое сочувствие: судя по всему, погибли два человека. Затем мы собираемся совместно определить наши следующие шаги по расследованию и дальнейшие действия. За общим столом у нас было полное единодушие. Джо Байден президент США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что взрыв в Польше произошёл после масштабного ракетного обстрела Украины со стороны России. Она выразила соболезнования и поддержку как Варшаве, так и Киеву.

Украина, в свою очередь, однозначно обвиняет Россию. Президент Владимир Зеленский назвал произошедшее «российским ракетным ударом по коллективной безопасности» и «очень существенной эскалацией».

Падение ракеты в Польше, как ожидается, обсудит в среду Совбез ООН на экстренном заседании, посвящённом ситуации в Украине.