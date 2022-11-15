Радость и отчаяние жителей Херсона

В Херсоне украинская армия метр за метром осматривает территорию, ранее оккупированную российскими войсками, прежде всего промышленные объекты, на предмет безопасности.

Радость местных жителей от деоккупации омрачается тяжелой гуманитарной ситуацией. За неимением даже самого необходимого, такого как функционирующий водопровод, население доведено до отчаяния.

Можно сказать, коммунальная катастрофа. В городе нет воды, света, отопления нет. Поэтому вынуждены как-то спасаться. Мне очень жаль, что мои дети оказались в такой ситуации — у меня двое детей здесь. Мы не смогли выехать, остались здесь. Но, слава Богу, все живы-здоровы, дом тоже цел Ольга Генкулова жительница Херсона

Украинские технические службы пытаются восстановить работу крупной электростанции, которая ранее снабжала все правобережье Херсонской области.

Глава "Украэнерго" назвал катастрофические разрушения от российских обстрелов критической инфраструктуры "следствием бессильной злобы оккупантов перед бегством".

После неожиданного визита в Херсон Владимир Зеленский в своем ночном обращении сказал, что российский флаг несет с собой полную разруху, оставляя людей без света, воды, отопления и связи. Все это президент Украины назвал истинными целями российской "спецоперации".

Накануне Генассамблея ООН 94 голосами из 193 приняла резолюцию, призывающую Россию нести ответственность за нарушение международного права, вторгнувшись на территорию Украины и развязав там войну, включая выплаты репараций за нанесенный масштабный ущерб стране и населению.