Зеленский: "война должна и может быть остановлена"

Остановить войну, которую Россия ведет в Украине. С таким призывом к участникам саммита G20, стартовавшем на Бали, обратился президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер сказал, что для завершения войны Россия должна вывести свои войска, выплатить компенсацию за ущерб, причиненный Украине, и подтвердить ее территориальную целостность.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Мы не дадим России шанс переждать, нарастить силы, а затем развязать новую волну террора и глобальной дестабилизации. Я убежден, что настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена".

По итогам саммита в Индонезии страны "Большой двадцатки" готовятся осудить войну в Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию вместо президента Владимира Путина, рассказал журналистам о проекте итоговой декларации.

Сергей Лавров, глава МИД РФ: "В проекте декларации содержится ссылка на то, что состоялся обмен мнениями по этим вопросам. Стороны подтвердили свои позиции, которые излагались неоднократно в ООН, в том числе и в Совете Безопасности, и на Генассамблее, четко подтвердили свои оценки, которые там были изложены. Запад добавил фразу, что многие делегации осудили Россию, мы записали что были изложены и альтернативные точки зрения. Мы считаем, что этого вполне достаточно".

Сергей Лавров назвал слухами сообщения о том, что Вашингтон якобы готовит почву для переговоров между Россией и Украиной. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия продолжит спецоперацию, поскольку Киев по его словам не хочет переговоров.