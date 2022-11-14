Война в Украине: "зимней паузы не будет" (ISW)

Российские силы не стремятся создать и укрепить оборонительные позиции вдоль линии фронта, а наоборот начинают новое наступление в Донецкой области – об этом говорится в свежей сводке американского Института изучения войны (ISW).

В аналитическом центре отмечают, что Украина одержала важную победу в Херсоне, и сейчас, когда инициатива на стороне Киева, а не Москвы, не время снижать помощь Украине или настаивать на прекращении огня и переговорах.

Теперь ВСУ, вероятно, укрепят контроль над западным берегом Днепра, оставят достаточно сил для сдерживания любых российских попыток снова пересечь реку и перераспределят силы на другие участки фронта для проведения оборонительных и контрнаступательных операций.

Один из таких районов находится на востоке Украины, в Донецкой области. Военные эксперты утверждают, что российское наступление в регионе будет усиливаться в ближайшие недели, этому будет способствовать дополнительный приток мобилизованных, а также подразделений, выведенных из Херсона. ВСУ могут оказаться в тяжёлом положении, и Киеву, скорее всего, придется привлечь дополнительные силы для обороны.

На Луганском направлении украинцы продолжают добиваться ограниченных успехов и, вероятно, смогут добиться большего, если их усилят частями с правого берега Днепра на Херсонщине.

По утверждению аналитиков Института изучения войны, россияне также укрепляют свои оборонительные позиции в Луганской области, что не останавливает продвижение украинцев.

ISW: "Нет оснований прогнозировать, что плохо обученные, плохо экипированные и не желающие воевать российские резервисты смогут остановить продвижение украинских войск, воодушевленных своими победами".

Обе стороны уже сражаются в условиях осеннего бездорожья. Скорее всего, боевые действия не прекратятся с приходом зимы, совсем наоборот, замёрзший грунт создаст более благоприятные условия для проведения крупномасштабных механизированных маневров. Таким образом, с понижением температуры бои будут усиливаться.

По прогнозам американских аналитиков, украинцы почти наверняка продолжат свои контрнаступательные операции, поскольку любая попытка прекращения огня в настоящее время будет только на руку России.