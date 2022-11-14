Зеленский обвинил Россию в сотнях военных преступлений в Херсоне

Владимир Зеленский обвинил российскую армию в совершении более 400 военных преступлений за время оккупации Херсона.

Ранее президент Украины заявил, что отступающие войска уничтожили ключевые объекты инфраструктуры, в результате чего в городе сложилась тяжелая гуманитарная ситуация с нехваткой воды, медикаментов и хлеба.

Власти пообещали восстановить энергетическую систему Херсона как можно скорее, на все остальное, по словам Зеленского, потребуется время.

Следователи уже задокументировали более 400 российских военных преступлений и нашли тела как мирных жителей, так и солдат. В Херсонской области российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда она смогла войти. Мы найдем и привлечем к ответственности каждого убийцу. Без всяких сомнений Владимир Зеленский президент Украины

Тем временем жители Херсона продолжают праздновать освобождение города и чествовать украинских военных, некоторые из них рассказывали о жизни во время российской оккупации.

Андрей, студент:

— Во время российской оккупации было ужасно. Никогда не знаешь, чего ожидать. В один день они ведут себя нормально, а на следующий день арестовывают людей. Некоторые исчезают навсегда.

Светлана, жительница Херсона:

— Обворовывали квартиры, ломали двери, заселялись в квартиры, выносили технику — они же воры.

Несмотря на то, что местные жители с облегчением восприняли вывод оккупационных войск, российская армия по-прежнему контролирует около 70% территории Херсонской области.