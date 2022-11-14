Зеленский: "Возвращение Херсона - начало конца войны"

"Началом конца войны" - назвал президент Украины возвращение Херсона. Посетивший этот город в понедельник с неожиданным визитом, через три дня после отступления российских войск, Владимир Зеленский заявил сопровождавшим его журналистам, что "Украину невозможно уничтожить" и что "украинская армия возвращается шаг за шагом на все временно оккупированные территории".

Перед зданием городской администрации Херсона был исполнен национальный гимн и поднят украинский флаг. Зеленский также вручил медали военнослужащим на центральной площади под приветственные крики населения. Вот уже три дня, как жители города празднуют окончание оккупации, хотя в Херсоне нет света и воды.

По рассказам очевидцев, перед отступлением за Днепр российские войска разграбили город и разрушили ключевые объекты инфраструктуры.

Вывозили гостиницы, вывозили магазины, в общем - всё, что они видели, они вывозили. Те рестораны, которые они оккупировали, они оттуда всё вывезли, всю технику Антонина Высоченко жительница Херсона

Видите, что они делают. Они думали, что лишат нас всего, а люди скажут: "О, хорошо, освободители пришли!" Но нет, их все ненавидели Лада Колосовская жительница Херсона

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать визит Зеленского в Херсон, сказав лишь, что "это территория Российской Федерации". Россия по-прежнему контролирует до 70% территории Херсонской области, отмечают эксперты.