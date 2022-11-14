Иран: новые санкции за роль в войне в Украине и жестокое подавление протестов

Евросоюз и Великобритания вводят новые санкции против Тегерана с формулировкой "из-за серьёзных нарушений прав человека". Ограничения коснутся 29 представителей иранского режима, включая главу МВД исламской республики и двух генералов. В санкционный список также попал гостелеканал Press TV, который на Западе обвиняют в распространении постановочных раскаяний участников антиправительственных протестов, сотрясающих страну с конца сентября.

Брюссель также осудил военную поддержку, которую иранские власти оказывают России.

Мы настаиваем на том, чтобы Иран прекратил поставки оружия, которое Россия использует для совершения зверств против украинского народа. [Продажа беспилотников-камикадзе] является вопиющим нарушением резолюции 2231 Совбеза ООН по ядерной сделке. Жозеп Боррель Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

В Тегеране пообещали "пропорциональный и твёрдый" ответ на введение санкций.

В воскресенье так называемый исламский революционный суд вынес первый смертный приговор за участие в уличных протестах, вызванных гибелью Махсы Амини.

По данным НКО Iran Human Rights, в ходе подавления акций погибли по меньше мере 326 человек. Более 2 000 иранцев предстанут перед судом по различным обвинениям.

В прошлом месяце ЕС уже заморозил активы и аннулировал визы руководителей полиции нравов, стражей революции и министра информационных технологий Ирана.