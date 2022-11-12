Забастовка на родине Махсы Амини в иранском Курдистане

Предприятия города Секкез в иранском Курдистане объявили забастовку. Это родина Максы Амини, чья смерть после задержания стала поводом для масштабных антиправительственных выступлений. Как передаёт AFP, в Секкезе закрыты магазины и предприятия сферы услуг.

О реакции властей на эту акцию не сообщается. В субботу канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил Ирану новыми санкциями за подавление протестов.

Евросоюз уже принял целый ряд санкционных пакетов. Основное внимание мы уделяем тем, кто несёт ответственность за это насилие против собственного народа. Новые санкции в добавление к этому должны быть приняты уже на следующей неделе. Мы хотим усилить давление на Корпус стражей Исламской революции и политическое руководство. Мы поддерживаем работу по сбору доказательств для привлечения виновных к ответственности. Олаф Шольц канцлер Германии

Иранские правозащитники заявляют о гибели не менее 326 человек при разгоне акций протеста с середины сентября. Правительство сообщало о жертвах среди сотрудников силовых структур.