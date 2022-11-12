Забастовка на родине Махсы Амини в иранском Курдистане

Забастовка на родине Махсы Амини в иранском КурдистанеКомментарии
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Предприятия города Секкез в иранском Курдистане объявили забастовку. Это родина Максы Амини, чья смерть после задержания стала поводом для масштабных антиправительственных выступлений. Как передаёт AFP, в Секкезе закрыты магазины и предприятия сферы услуг.
О реакции властей на эту акцию не сообщается. В субботу канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил Ирану новыми санкциями за подавление протестов.
Иранские правозащитники заявляют о гибели не менее 326 человек при разгоне акций протеста с середины сентября. Правительство сообщало о жертвах среди сотрудников силовых структур.