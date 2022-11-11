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Иран

Иран: новые акции протеста после угроз смертной казнью

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 Андрей Позняков
Антиправительственная демонстрация в городе Хаш на юго-востоке Ирана
Антиправительственная демонстрация в городе Хаш на юго-востоке Ирана   -   Авторское право  Кадр из видео UGC / AFP

Новые антиправительственные демонстрации прошли в Иране, несмотря на запреты и угрозы со стороны властей. В городе Хаш на юго-востоке страны на улицы вышли тысячи протестующих. Они скандировали «Смерть Хаменеи» – один из главных лозунгов кампании против религиозного консерватизма и полицейского насилия, поводом для которой стала смерть задержанной за неправильное ношение хиджаба Махсы Амини.

Уличные выступления нередко сопровождаются ожесточённым противостоянием между силовиками и демонстрантами. Правозащитники сообщают о сотнях убитых. Парламент подавляющим большинством голосов поддержал резолюцию с призывом применять к участникам протестов жёсткие меры как к террористам, в том числе смертную казнь.