В Иране вынесен первый смертный приговор участнику антиправительственных выступленийКомментарии
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Суд в Иране вынес первый смертный приговор участнику антиправительственных выступлений. Он признан виновным в поджоге административного здания и организации беспорядков в Тегеране. Другие подробности не раскрываются. Решение суда ещё может быть обжаловано.
Ранее парламент Ирана принял резолюцию с призывом к показательному наказанию за участие в протестах. Депутаты заявляли о необходимости смертной казни.