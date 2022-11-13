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Иран

В Иране вынесен первый смертный приговор участнику антиправительственных выступлений

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 Андрей Позняков
Протестующие в Тегеране блокировали улицы, разжигали костры и начинали строить баррикады
Протестующие в Тегеране блокировали улицы, разжигали костры и начинали строить баррикады   -   Авторское право  AP Photo, File

Суд в Иране вынес первый смертный приговор участнику антиправительственных выступлений. Он признан виновным в поджоге административного здания и организации беспорядков в Тегеране. Другие подробности не раскрываются. Решение суда ещё может быть обжаловано.

Ранее парламент Ирана принял резолюцию с призывом к показательному наказанию за участие в протестах. Депутаты заявляли о необходимости смертной казни.