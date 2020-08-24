3D-технологии на Земле и в космосе

В этот раз мы покажем вам, как японские технологии могут помочь спасти жизни. Одно из изобретений предотвращает распространение болезни. Мы начнем с аппарата искусственной вентиляции легких, который можно распечатать на 3D-принтере, где бы вы не были, даже в космосе.

Он сделан всего из 4 частей. Чертежи для них были переданы на 3D-принтер на борту Международной космической станции. Это говорит о том, что аппарат ИВЛ можно сделать во время длительных космических полетов. К нам присоединяется один из его создателей доктор Наоюки Ишикита из японской Ниигаты.

— Эта космическая технология адаптированна для Земли, верно? Из набора для анестезии для космонавтов.

Наоюки Ишикита, глава отделения инновационной медицины, госпиталь Ниигаты:

— Исток нашего проекта — создание анестезиологического аппарата. Но в это время, в пандемию коронавируса, нам необходим аппарат ИВЛ, поэтому мы просто разделили конструкцию.

— Что революционного в этом аппарате ИВЛ?

— Он пневматический. Значит работает без электричества. Необходимо только атмосферное давление. Простой педальный насос и воздушный компрессор... Воздуха и кислорода достаточно для работы вентилятора.

— И вы хотите предложить его бесплатно миру, как только чиновники одобрят его. Почему?

— Почему нет? Это же нормально помогать людям. Если мы поделимся данными, это может спасти жизни.

Есть еще одно изобретение, которое поможет не только астронавтам. Сделанный в Хиросиме бесконтактный экран с 3D-изображениями, которые всплывают в воздухе, и вы можете манипулировать ими пальцами.

Названный ASKA3D, он проецирует жидкокристаллический дисплей в воздухе как голограмму. Его уже используют в музеях, выставочных залах и на конференциях. Результат — отсутствие износа оборудования и передачи каких-либо заболеваний между пользователями. Вдохновила создателя ASKA3D поездка на скоростном поезде.

В одной из деловых поездок я смотрел в окно и увидел мир в 3D. Интуитивно я предположил, что если сохранить световую информацию в этом окне толщиной 10 мм, то можно материализовать аэрофотоснимки. Макато Оцубо изобретатель ASKA3D

Потенциал ограничен только воображением человека. Кинотеатры, общественные места, где собирается много людей, билетные автоматы на вокзалах, банкоматы, автомобили или на заводах – его можно использовать, чтобы избежать прикосновения к сенсорным панелям.