Пророссийского олигарха обвиняют в организации протестов в Молдавии

Тысячи демонстрантов вернулись на улицы Кишинева, чтобы выразить свое недовольство действиями правительства на фоне острого энергетического кризиса и стремительно растущей инфляции.

Протестующие требовали проведения досрочных выборов и отставки президента Молдавии Май и Санду.

За последние два месяца страну потрясла серия протестов, инициированных популистской партией "Шор". Ее лидер Илан Шор — олигарх, приговоренный судом к 7,5 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда долларов из молдавских банков. После смены власти Шор бежал в Израиль.

Недавно бизнесмен был включен в санкционный список США как человек, работающий на российские интересы.

Протесты ударили по правительству в тот момент, когда страна столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, чтобы справиться с ним Евросоюз пообещал выделить беднейшей стране Европы 250 млн евро помощи.

Молдавия обвиняет Россию в сокращении поставок газа, Москва заявляет, что свои обязательства не выполняют украинские транзитеры.