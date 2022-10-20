Дрова на зиму подорожали, жители Молдавии экономят

На рынке в Кишиневе стоимость дров удвоилась по сравнению с с прошлым годом, тарифы на газ и отопление также подорожали. Молдавия полностью зависит от поставок российского газа, которые с 1 октября "Газпром" снизил на треть. Жители Молдовы готовятся к зиме в условиях энергетического кризиса

Житель Кишинева Тудор рассказывает, что вместе обычных 10 кубометров дров смог запасти только восемь. "Не думаю, что мне этого хватит. По утрам я обычно зажигал газ примерно на час, а вечером пользовался дровами для отопления. Но теперь я газом пользоваться не буду. Остаются только дрова. Но такого объема на хватит на всю зиму", — говорит он.

Георге живет в часе езды от Кишинева. В своем частном доме он обустроил специальную систему отопления, известную как "ленинградка" — все обогревательные приборы в доме соединены одной трубой. Система позволяет экономить дрова. "Для нынешних условий это хорошее решение, дров у нас немного. Особенно это хорошо, если вы начинаете топить в октябре, например, если в дом есть дети, то люди топят с октября по март. С помощью такой системы вы не будете сжигать много дров.. У многих нет такой системы, они тратят больше дров, а если в доме есть дети, то нужно разжигать огонь два раза в день".

Накануне правительство Молдавии приняло решение выделить "Молдовагазу" финансовые средства для расчетов с "Газпромом". Власти также распорядились провести оценку необходимого для предстоящей зимы объема дров, так как большая часть населения перешла на этот источник энергии.