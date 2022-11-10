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Молдова

ЕС увеличит помощь Молдавии на фоне энергетического кризиса

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 Euronews
Урсула фон дер Ляйен и Майя Санду
Урсула фон дер Ляйен и Майя Санду   -   Авторское право  Aurel Obreja/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Евросоюз увеличит финансовую помощь Молдавии на фоне тяжёлого энергетического кризиса в этой стране. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая прибыла в Кишинёв. Общий объём нового пакета составит 250 миллионов евро. Брюссель также обещал обратиться к международным донорам. Молдавия с октября переживает резкое сокращение поставок газа и электроэнергии.