ЕС увеличит помощь Молдавии на фоне энергетического кризиса

Евросоюз увеличит финансовую помощь Молдавии на фоне тяжёлого энергетического кризиса в этой стране. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая прибыла в Кишинёв. Общий объём нового пакета составит 250 миллионов евро. Брюссель также обещал обратиться к международным донорам. Молдавия с октября переживает резкое сокращение поставок газа и электроэнергии.