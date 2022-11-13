В Британии почтили память павших

В Британии почтили память павшихКомментарии
В Великобритании отметили День памяти павших. В торжественной церемонии в качестве монарха впервые принял участие король Карл 3.
Мероприятие по традиции прошло во второе воскресенье ноября.
В этот день британцы вспомнили погибших солдат в Первой, Второй мировых войнах, а также во всех военных конфликтах, в которых принимала участие Великобритания.
Память павших военные почтили двумя минутами молчания. Затем тишину нарушили главные часы британской столицы — Биг-Бен.
Король Карл 3, возложил венок к лондонскому кенотафу. Другие члены королевской семьи, премьер-министром и высокопоставленными политиками также приняли участие в мероприятии.
Около 10 000 ветеранов королевского британского легиона поучаствовали в торжественном марше.
Аналогичные мероприятия прошли во всей стране.