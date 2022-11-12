COP27: как побороть глобальный кризис?

На COP27 Соединенные Штаты призвали страны мира приложить больше усилий для сокращения выбросов парниковых газов и тем самым бороться с глобальным потеплением. После Джо Байдена который во время краткосрочного визита в Египет накануне выдвинул свой амбициозный климатический план, в субботу настала очередь Джона Керри призвать государства к ответственности.

Джон Керри, спецпосланник президента США по вопросам климата:

"Климатический кризис — это не двусторонняя проблема. Все страны должны сесть за стол переговоров, чтобы помочь нам решить проблему глобального кризиса, экзистенциальную проблему, затрагивающую все страны мира, в том числе и наших друзей в Китае. Мы должны сделать так, чтобы это произошло, и мы увидим результат".

Работа конференции ООН по климату COP27проходила в субботу на фоне демонстрации протеста представителей африканских стран. Они требовали прекратить использование ископаемого топлива и осознать влияние изменения климата на Африку.

Увеличение финансовой помощи стран Севера странам Юга находится в центре дебатов на этой COP27. Развивающиеся страны сожалеют об отсутствии поддержки со стороны богатых государств и говорят, что это позволило бы им адаптироваться к изменениям климата и экологии.