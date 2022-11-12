English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Египет

COP27: как побороть глобальный кризис?

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
Спецпосланник президента США по вопроса климата Джон Керри выступает на климатическом саммите ООН СОР27
Спецпосланник президента США по вопроса климата Джон Керри выступает на климатическом саммите ООН СОР27   -   Авторское право  Peter Dejong/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

На COP27 Соединенные Штаты призвали страны мира приложить больше усилий для сокращения выбросов парниковых газов и тем самым бороться с глобальным потеплением. После Джо Байдена который во время краткосрочного визита в Египет накануне выдвинул свой амбициозный климатический план, в субботу настала очередь Джона Керри призвать государства к ответственности.

Джон Керри, спецпосланник президента США по вопросам климата: 

"Климатический кризис — это не двусторонняя проблема. Все страны должны сесть за стол переговоров, чтобы помочь нам решить проблему глобального кризиса, экзистенциальную проблему, затрагивающую все страны мира, в том числе и наших друзей в Китае. Мы должны сделать так, чтобы это произошло, и мы увидим результат".

Работа конференции ООН по климату COP27проходила в субботу на фоне демонстрации протеста представителей африканских стран. Они требовали прекратить использование ископаемого топлива и осознать влияние изменения климата на Африку. 

Увеличение финансовой помощи стран Севера странам Юга находится в центре дебатов на этой COP27. Развивающиеся страны сожалеют об отсутствии поддержки со стороны богатых государств и говорят, что это позволило бы им адаптироваться к изменениям климата и экологии.