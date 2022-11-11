COP27: США укрепляют климатическое лидерство

Сокращение выбросов парниковых газов и инвестиции в зелёную энергетику: выступая на Конференции ООН в Шарм-эш-Шейхе глава Белого дома заявил, что Соединённые штаты снова в авангарде борьбы с глобальным потеплением.

Джо Байден напомнил о уже принятом рекордном плане по декарбонизации экономики, добавив, что будет бороться за финансирование климатических программ при любом парламентском большинстве. Летом его администрация провела в Конгрессе колоссальный план инвестиций объёмом в 370 миллиардов долларов, что составляет 1,5% от всего американского ВВП.

Политик также отметил в своей речи, что одним из его первых решений на посту президента стало возвращение США к исполнению Парижского соглашения по климату 2015 года.Тогда 195 государств договорились сдерживать повышение температуры воздуха на планете в пределах двух градусов Цельсия, 55 стран ратифицировали документ. В 2020 году, при Дональде Трампе, США официально вышли из соглашения.

"Мы вновь присоединились к соглашению по климату. Я прошу прощения, что мы вообще из него выходили!" – заявил американский лидер.

Мы направляем более 20 миллиардов долларов на уменьшение выбросов метана в национальной промышленности. Это позволит нам ликвидировать заброшенные скважины, предотвратить утечки метана, модернизировать оборудование, использующееся в нефтегазовой отрасли. Наша цель – сокращение выбросов метана к концу десятилетия на 87% от уровня 2005 года. Джо Байден 46-й президент США

"ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА" И ДИПЛОМАТИЯ

Другой важной темой COP27 стала помощь развивающимся странам. Вашингтон не в полной мере выполняет свои обещания в рамках копенгагенских договорённостей 2009 года: тогда, на COP15, богатые страны обязались ежегодно предоставлять 100 миллиардов долларов для помощи регионам, наиболее уязвимым к последствиям глобального потепления.

Джо Байден проанонсировал выделение 500 миллионов долларов совместно с ЕС и, в частности, Германией на поддержку энергетического перехода в Египте.

Сообщается, что в ходе встречи с президентом ас-Сиси, Джо Байден упомянул тему соблюдения прав человека в арабской республике.

После выступления в Египте президент США отправится на саммит ASEAN в Камбоджу и встречу глав государств "Большой двадцатки" на Бали.