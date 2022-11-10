Зеленский о выводе войск РФ из Херсона: "Враг не дарит нам подарки"Комментарии
Решение России об отводе войск из Херсона, единственного захваченного ими областного центра за время войны, Владимир Зеленский призвал воспринимать со сдержанными эмоциями.
Украинский президент отметил, что "никто ниоткуда просто так не идет, если не чувствует силы".
Ранее советник Зеленского Михаил Подоляк призвал верить не заявлениям, а судить по реальной обстановке и подчеркнул, что "пока не было никаких признаков того, что Россия уходит без боя".
Решение о выводе войск озвучил Сергей Шойгу после доклада командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина. Министр обороны подчеркнул, что "жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда являются приоритетом".
Отступление на левый берег Днепра было вызвано логистическими причинами — снабжение российских войск становилось невозможным из-за непрекращающихся украинских атак.
Наблюдатели отмечают, если сдача Херсона — не тактический ход, то это можно воспринимать как серьезное военное поражение России.
Президент США Джо Байден также выбрал выжидательную позицию.
Тем не менее торопиться заходить на освобожденные территории украинские военные не будут, так как полагают, что отступающие российские войска, скорее всего, оставили после себя мины.