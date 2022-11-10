Зеленский о выводе войск РФ из Херсона: "Враг не дарит нам подарки"

Решение России об отводе войск из Херсона, единственного захваченного ими областного центра за время войны, Владимир Зеленский призвал воспринимать со сдержанными эмоциями.

Украинский президент отметил, что "никто ниоткуда просто так не идет, если не чувствует силы".

Враг не дарит нам подарки, не делает "жестов доброй воли". Мы боремся за все это. И когда ты сражаешься, ты должен понимать, что каждый шаг сопровождается сопротивлением врага, это всегда потеря жизней наших героев. Поэтому мы двигаемся очень осторожно, без эмоций, без излишнего риска Владимир Зеленский президент Украины

Ранее советник Зеленского Михаил Подоляк призвал верить не заявлениям, а судить по реальной обстановке и подчеркнул, что "пока не было никаких признаков того, что Россия уходит без боя".

Решение о выводе войск озвучил Сергей Шойгу после доклада командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина. Министр обороны подчеркнул, что "жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда являются приоритетом".

Отступление на левый берег Днепра было вызвано логистическими причинами — снабжение российских войск становилось невозможным из-за непрекращающихся украинских атак.

Наблюдатели отмечают, если сдача Херсона — не тактический ход, то это можно воспринимать как серьезное военное поражение России.

Президент США Джо Байден также выбрал выжидательную позицию.

Это свидетельствует о том, что у них есть реальные проблемы. У России, российских вооруженных сил. Это первое. Второе, приведет ли это к тому, что, как минимум, у всех будет время для перекалибровки своих позиций в зимний период Джо Байден президент США

Тем не менее торопиться заходить на освобожденные территории украинские военные не будут, так как полагают, что отступающие российские войска, скорее всего, оставили после себя мины.