Украинцы отмечают освобождение Херсона

Украинцы отмечают освобождение ХерсонаКомментарии
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Жёлто-синие флаги и радостные приветствия жителей Херсона, который возвращается под контроль Украины – части ВСУ вошли в единственный областной центр, который удалось занять российским силам после начала войны.
После долгих месяцев оккупации и объявленного Москвой вывода 30 тысяч солдат в Минобороны Украины опасаются диверсий и оставленных мин.
До российского вторжения население южного города составляло около 300 тысяч человек. Власти страны неоднократно обвиняли Россию в организации депортации его жителей.
Освобождение Херсона отметили в столице Киеве, в других городах страны, а также за границей.
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле продолжают считать частично аннексированную Херсонскую область российским регионом.