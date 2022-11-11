Украинцы отмечают освобождение Херсона

Жёлто-синие флаги и радостные приветствия жителей Херсона, который возвращается под контроль Украины – части ВСУ вошли в единственный областной центр, который удалось занять российским силам после начала войны.

После долгих месяцев оккупации и объявленного Москвой вывода 30 тысяч солдат в Минобороны Украины опасаются диверсий и оставленных мин.

Сегодня исторический день. Мы возвращаем себе юг нашей страны, мы возвращаем себе Херсон. Специальные подразделения уже находятся в городе. Херсонцы ждали, они не отворачивались от Украины. Надежда на наше государство всегда оправдывается. Украина всегда возвращает своё. Владимир Зеленский Президент Украины

До российского вторжения население южного города составляло около 300 тысяч человек. Власти страны неоднократно обвиняли Россию в организации депортации его жителей.

Освобождение Херсона отметили в столице Киеве, в других городах страны, а также за границей.

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле продолжают считать частично аннексированную Херсонскую область российским регионом.