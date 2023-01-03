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мир

Сколько получает евродепутат?

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 Euronews
Зарплата для всех одинаковая, но налоги в разных странах разные
Зарплата для всех одинаковая, но налоги в разных странах разные   -   Авторское право  AP Photo/Jean-Francois Badias

После громкого коррупционного скандала в Европарламенте на первый план стал выходить вопрос о том, сколько же получают евродепутаты. На сайте парламента эту информацию публикуют открыто.

Зарплата в месяц — 9808 евро 67 евроцентов "грязными". Она едина для всех, независимо от родной страны депутата. А вот "чистыми" остаётся в среднем 7300 евро: налоги в разных государствах могут существенно различаться.

Но это ещё не всё. Депутатам положены разного рода компенсации. Причём некоторые могут и сократить, если депутат прогуливал заседания.

Так, избранникам компенсируют дорогу до Брюсселя и обратно, а сверх того и общие затраты на работу за пределами родной страны — но не более 4700 евро в год.

Примерно на такую же сумму возвращают траты на офисное оборудование: телефон, интернет, канцтовары и прочее.

Суточные на размещение и проживание в Брюсселе или Страсбурге — 338 евро.

Ещё на 25 тысяч в месяц депутат может нанять себе помощников; но этой суммой европейский народный избранник не может распоряжаться напрямую.

После истечения срока полномочий положено единовременное пособие из расчёта одна месячная зарплата за каждый год работы с мандатом.

И наконец, в возрасте 63 лет экс-депутат имеет право получать из европейского бюджета пенсию: 3,5% месячной зарплаты за каждый полный проработанный год, но не более 70% в итоге.