Нападение на полицейских в Брюсселе: подозреваемый – бывший заключённый

Нападение на полицейских в Брюсселе: подозреваемый – бывший заключённыйКомментарии
Радикально настроенный бывший заключённый – так в бельгийской прокуратуре описали профиль предполагаемого преступника, напавшего накануне с ножом на полицейских, патрулирующих район Северного вокзала Брюсселя.
Злоумышленник атаковал машину стражей правопорядка, когда она остановилась у светофора. Один из стражей правопорядка скончался от полученных травм, ему было 29 лет. Его 23-летний коллега был доставлен в больницу.
Сообщается, что злоумышленника госпитализировали с огнестрельным ранением.
Случившееся вызвало резонанс в политических кругах королевства. Некоторые члены коалиционного правительства раскритиковали действия мирового судьи, отпустившего подозреваемого на свободу, после того, как в день трагедии он сделал ряд угроз в отделении полиции и обратился за психологической помощью.
По словам прокурора Брюсселя, Ясин М. "не соответствовал юридическим критериям" для принудительной госпитализации, поскольку "добровольно" обратился за лечением.