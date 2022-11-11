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мир

Нападение на полицейских в Брюсселе: подозреваемый – бывший заключённый

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 Alexander Kazakevich
32-летний бельгиец подозревается в нападении на сотрудников полиции.
32-летний бельгиец подозревается в нападении на сотрудников полиции.   -   Авторское право  Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Радикально настроенный бывший заключённый – так в бельгийской прокуратуре описали профиль предполагаемого преступника, напавшего накануне с ножом на полицейских, патрулирующих район Северного вокзала Брюсселя. 

Злоумышленник атаковал машину стражей правопорядка, когда она остановилась у светофора. Один из стражей правопорядка скончался от полученных травм, ему было 29 лет. Его 23-летний коллега был доставлен в больницу. 

Сообщается, что злоумышленника госпитализировали с огнестрельным ранением.

Подозреваемый, Ясин М., гражданин Бельгии, был ранее известен правоохранительным органам. Он родился в Брюсселе в 1990 году, а проживал в коммуне Эвер. В период с 2013 по 2019 гг он отбывал наказание за общеуголовные деяния. Он также находится в списке, составленным бельгийским агентством по анализу террористических угроз (OCAM). В настоящее время ведётся расследование. Подозреваемый будет заслушан судьёй, как только его состояние это позволит.
Эрик Ван Дуйс
Представитель Федерального прокурора Бельгии

Случившееся вызвало резонанс в политических кругах королевства. Некоторые члены коалиционного правительства раскритиковали действия мирового судьи, отпустившего подозреваемого на свободу, после того, как в день трагедии он сделал ряд угроз в отделении полиции и обратился за психологической помощью.

По словам прокурора Брюсселя, Ясин М. "не соответствовал юридическим критериям" для принудительной госпитализации, поскольку "добровольно" обратился за лечением.