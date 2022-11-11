Нападение на полицейских в Брюсселе

Нападение на полицейских в БрюсселеКомментарии
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В Брюсселе в результате нападения с ножом погиб полицейский. Его коллега госпитализирован с тяжёлым ранением. Злоумышленник был обезврежен приехавшим на место подкреплением и также доставлен в больницу.
Неизвестный напал на сотрудников правопорядка, совершающих патруль возле железнодорожного вокзала.
Местные СМИ не исключают, что речь идёт о теракте. Издание Le Soir сообщает, что за несколько часов до атаки подозреваемый был замечен в одном из комиссариатов, где он угрожал расправой над полицейскими.
Расследование ведёт Федеральная прокуратура Бельгии. Версия теракта пока официально не подтвердилась.
Премьер-министр королевства выразил соболезнования близким погибшего полицейского и пожелал выздоровления его пострадавшему коллеге.