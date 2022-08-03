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мир

Успех спецоперации в Кабуле: США не исключают новых ударов по террористам после убийства аз-Завахири

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 Alexander Kazakevich
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Обсуждение антитеррористической операции по ликвидации Аймана аз-Завахири в Белом доме.
Обсуждение антитеррористической операции по ликвидации Аймана аз-Завахири в Белом доме.   -   Авторское право  HANDOUT / THE WHITE HOUSE / AFP

Многолетние усилия сотрудников американской разведки по отслеживанию Аймана аз-Завахири принесли свои плоды – так руководство США прокомментировало убийство лидера запрещённой "Аль-Каиды", добавив, что авиаудар был совершён по балкону, где находился террорист. Больше никто не пострадал.

По сообщению Associated Press, в ходе операции могли применяться ракеты Hellfire R9X, которые поражают цель лезвиями и при этом не взрываются, что помогает избежать жертв среди мирного населения.

Аналитики полагают, что Белый дом будет использовать ликвидацию аз-Завахири в качестве аргумента в пользу принятого решения положить конец двум десятилетиям военного присутствия США в Афганистане.

Проведённая операция демонстрирует, что даже без американских войск в Афганистане мы по-прежнему в состоянии определить местонахождение самого разыскиваемого террориста в мире, а затем предпринять действия по его устранению.
Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома

Но некоторые афганцы сомневаются, что аз-Завахири был убит в результате удара беспилотника. Вот, что говорит столичный студент Мохаммед Билаль: "Во-первых, я не думаю, что лидер "Аль-Каиды" может находиться в Кабуле, ведь это террористическая группировка, зачем им отправлять к нам своего лидера? Атака, совершённая в воскресенье, преследовала лишь одну цель: запугать людей, вызвать у них стресс".

По данным американских спецслужб, аз-Завахири – один из главных организаторов терактов 11 сентября 2001 года. Тогда погибли около 3 тысяч человек. Родственники жертв трагедии регулярно собираются у мемориала на месте бывшего Всемирного торгового центра. 

Вдовец Чарльз Вольф рассказывает о том, что он ощутил, когда узнал о ликвидации главаря террористов: "Я так взбудоражен. Когда мне сказали об операции в Кабуле, я даже не сразу понял, о ком идёт речь. Но когда до меня дошло, меня как будто ударило током. Это не передать словами. Это очень приятная новость".

Аз-Завахири возглавлял "Аль-Каиду" с 2011 года после убийства Усамы бен Ладена. По сообщению агентства DPA, в Вашингтоне завили, что готовы к новым ударам по террористам, если они будут обнаружены на территории Афганистана.